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Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtımı dün akşam yapıldı. Teknoloji severlerin merakla beklediği telefon tasarım, ekran kalitesi, yüksek çözünürlüklü kamera, işlemci ve büyük bellek gibi özellikleriyle dikkat çekti. Güney Koreli teknoloji devi etkinlikte Galaxy S23 Ultra fiyatı ve özellikleri ile ilgili tüm detayları paylaştı. Etkinlikle birlikte telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra özellikleri ve fiyatı neler? İşte tüm detaylar.

12:24 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, merakla beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S23 serisini “Unpacked” etkinliği kapsamında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tanıttı.

SAMSUNG GALAXY S23 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB/256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş

Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)

Batarya: 3900 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)

Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax

Boyut ve ağırlık: 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

SAMSUNG GALAXY S23+ ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.6 inç, FHD+, 393ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş

Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)

Batarya: 4700 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)

Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax

Boyut ve ağırlık: 157.8 x 76.2 x 7.6mm, 195g

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit

Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM: 8GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)

Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)

Batarya: 5000 mAH

Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM

Yazılım: Android 13 + One UI 5.1

SAMSUNG GALAXY S23 TÜRKİYE FİYATLARI

128GB Galaxy S23'ün fiyatı 24 bin 999 TL olarak açıklandı. Aynı modelin 256GB versiyonunun fiyatı ise 25 bin 999 TL. Galaxy S23+ ise 256GB depolama alanı ile 32 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

Serinin en güçlü üyesi Galaxy S23 Ultra'ya sahip olmak isteyenler, 256GB için 40 bin 999 TL, 512GB için 43 bin 999 TL ve 1TB için 48 bin 999 TL ödeyecek.



#Samsung
#S23
#S23 Plus
#S23 Ultra
#android
#telefon
#Güney Kore
15 dakika önce
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Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatı ve özellikleri belli oldu
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