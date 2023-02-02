|
Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, merakla beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S23 serisini “Unpacked” etkinliği kapsamında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tanıttı.
Ekran: 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
Bellek: 8GB RAM
Depolama: 128GB/256GB
Arka kamera: 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
Batarya: 3900 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
Boyut ve ağırlık: 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g
Yazılım: Android 13, One UI 5.1
Ekran: 6.6 inç, FHD+, 393ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
Bellek: 8GB RAM
Depolama: 256GB
Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
Batarya: 4700 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
Boyut ve ağırlık: 157.8 x 76.2 x 7.6mm, 195g
Yazılım: Android 13, One UI 5.1
Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
RAM: 8GB / 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
Batarya: 5000 mAH
Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM
Yazılım: Android 13 + One UI 5.1
128GB Galaxy S23'ün fiyatı 24 bin 999 TL olarak açıklandı. Aynı modelin 256GB versiyonunun fiyatı ise 25 bin 999 TL. Galaxy S23+ ise 256GB depolama alanı ile 32 bin 999 TL'den satışa sunulacak.
Serinin en güçlü üyesi Galaxy S23 Ultra'ya sahip olmak isteyenler, 256GB için 40 bin 999 TL, 512GB için 43 bin 999 TL ve 1TB için 48 bin 999 TL ödeyecek.