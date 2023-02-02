Son yılların en dikkat çeken akıllı telefon üreticisi Honor, yeni telefonu Honor 70’i kulaklık hediyesi ile satışa sunmaya başladı. Honor 70 serisi, yapay zeka ve Honor'un tescilli görüntüleme çözümü HONOR Image Engine tarafından desteklenen, tutarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve çekimler sunan sektör lideri hesaplamalı fotoğrafçılık özelliği ile geliyor. Telefon ayrıca sektörde bir ilk olan Solo Cut modu özelliği sayesinde kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydedebilmesini sağlıyor. Peki Honor 70’in donanım özellikleri neler? Honor 70 fiyatı ne kadar? Hangi renkler olacak? İşte detaylar.