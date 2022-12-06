Honor 70 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Huawei çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan ve ülkemizde de aktif olan Honor, piyasaya yeni telefonu ile oldukça iddialı bir giriş yaptı. Kamera özellikleri ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Honor 70, ülkemizde mağazalarda kulaklık hediyesiyle satışa sunuluyor.
HONOR 70 ÖZELLİKLERİ NELER?
TEMEL DONANIM
Yonga Seti (Chipset) - Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)
CPU Frekansı - 2.5 GHz
CPU Çekirdeği - 8 Çekirdek
Ana İşlemci (CPU) - 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)
1. Yardımcı İşlemci - 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)
2. Yardımcı İşlemci - 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55
İşlemci Mimarisi - 64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU) - Adreno 642L
GPU Frekansı - 608 MHz
CPU Üretim Teknolojisi - 6 nm
AnTuTu Puanı (v9) - 559.300 Puan
Geekbench 5 (Single-core) - 820 Puan
Geekbench 5 (Multi-core) - 2.925
Puan Bellek (RAM) - 8 GB
Dahili Depolama - 128 GB
Hafıza Kartı Desteği - Yok
Diğer Hafıza Seçenekleri - 128/256GB Depolama seçeneği var
EKRAN
Ekran Boyutu - 6.67 İnç
Ekran Teknolojisi - OLED
Ekran Çözünürlüğü - 1080x2400 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı - FHD+
Piksel Yoğunluğu - 395 PPI
Ekran Yenileme Hızı - 120 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio) - 20:9
Ekran Alanı - 107.16 cm²
Ekran Özellikleri - Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera Multi Touch (10 nokta) 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
Dokunmatik Türü - Kapasitif Ekran
Renk Sayısı - 1.07 Milyar
Ekran / Gövde Oranı - 90.58 %
BATARYA
Batarya Kapasitesi (Tipik) - 4800 mAh
Şarj - USB Type-C
Batarya Teknolojisi - Lithium Polymer (Li-Po)
Hızlı Şarj - Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) - 66 W
Hızlı Şarj Özellikleri - Hızlı Şarj (66W)
Kablosuz Şarj - Yok
Değişir Batarya - Yok
Batarya Özellikleri - 20 Dakikada %60 Dolum
KAMERA
Kamera Çözünürlüğü - 54 MP
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) - Yok
Kamera Özellikleri - All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Makro (Macro) Çekim (2.5 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Sony Exmor Sensör (IMX800), Zamanlayıcı.
Flaş - LED
Diyafram Açıklığı - F1.9
Kamera Sensör Boyutu - 1/1.49 İnç
Video Kayıt Çözünürlüğü - 2160p (Ultra HD) 4K
Video FPS Değeri - 30 fps
Video Kayıt Özellikleri - Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video).
Video Kayıt Seçenekleri - 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps.
İkinci Arka Kamera - Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü - 50 MP
İkinci Arka Kamera Diyafram F2.2
İkinci Arka Kamera Özellikleri - Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (122°).
Üçüncü Arka Kamera - Var
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü - 2 MP
Üçüncü Arka Kamera Diyafram - F2.4
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri - Derinlik Algısı (Bokeh)
Ön Kamera Çözünürlüğü - 32 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü - 1080p
Ön Kamera FPS Değeri - 30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı - F2.4
Ön Kamera Özellikleri - Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama
DxOMark Camera (v5) 115 Puan
HONOR 70 FİYATI NE KADAR?
Honor 70'in şu anki güncel fiyatı 12.999 bin TL.
31 ARALIĞA KADAR VIP HİZMET PAKETİ
31 Aralık tarihine kadar Honor 70 alan kullanıcılar VIP Hizmet Paketi'ne de sahip olacak.
- Bu paket içerisinde Honor'un ücretsiz bir şekilde yeni ekran sağlayacağı 90 günlük kırık ekran onarım hizmeti ve 12 ay cihaz değişim avantajı sunulacak. Cihaz değişim kapsamında tamir ettirmek veya yenisi ile değiştirmek arasında seçim yapılabilecek.
Ayrıca servis haftası kapsamında kullanıcılar servis merkezlerine giderek ücretsiz arka filme sahip olabilecek ve garanti dışı onarımlar için ücretsiz işçilikten ve cihazlarını ücretsiz olarak temizletme fırsatından yararlanabilecek.
HONOR 70 HANGİ RENKLER OLACAK?
Gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renklerine sahip olan Honor 70, 12 Aralık'a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca kulaklık hediyesiyle beraber özel son kullanıcı fiyatı ve 3 taksit ile seçili Vatan mağazalarında hem online hem de fiziksel olarak satışta olacak.