Özgün Honor 70 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?
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Honor 70 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Son yılların en dikkat çeken akıllı telefon üreticisi Honor, yeni telefonu Honor 70’i kulaklık hediyesi ile satışa sunmaya başladı. Honor 70 serisi, yapay zeka ve Honor'un tescilli görüntüleme çözümü HONOR Image Engine tarafından desteklenen, tutarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve çekimler sunan sektör lideri hesaplamalı fotoğrafçılık özelliği ile geliyor. Telefon ayrıca sektörde bir ilk olan Solo Cut modu özelliği sayesinde kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydedebilmesini sağlıyor. Peki Honor 70’in donanım özellikleri neler? Honor 70 fiyatı ne kadar? Hangi renkler olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Honor 70 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?
Honor 70

Huawei çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan ve ülkemizde de aktif olan Honor, piyasaya yeni telefonu ile oldukça iddialı bir giriş yaptı. Kamera özellikleri ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Honor 70, ülkemizde mağazalarda kulaklık hediyesiyle satışa sunuluyor.

HONOR 70 ÖZELLİKLERİ NELER?

TEMEL DONANIM

Yonga Seti (Chipset) - Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)

CPU Frekansı - 2.5 GHz

CPU Çekirdeği - 8 Çekirdek

Ana İşlemci (CPU) - 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)

1. Yardımcı İşlemci - 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670)

2. Yardımcı İşlemci - 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55

İşlemci Mimarisi - 64-bit

Grafik İşlemcisi (GPU) - Adreno 642L

GPU Frekansı - 608 MHz

CPU Üretim Teknolojisi - 6 nm

AnTuTu Puanı (v9) - 559.300 Puan

Geekbench 5 (Single-core) - 820 Puan

Geekbench 5 (Multi-core) - 2.925

Puan Bellek (RAM) - 8 GB

Dahili Depolama - 128 GB

Hafıza Kartı Desteği - Yok

Diğer Hafıza Seçenekleri - 128/256GB Depolama seçeneği var

EKRAN

Ekran Boyutu - 6.67 İnç

Ekran Teknolojisi - OLED

Ekran Çözünürlüğü - 1080x2400 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı - FHD+

Piksel Yoğunluğu - 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı - 120 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio) - 20:9

Ekran Alanı - 107.16 cm²

Ekran Özellikleri - Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera Multi Touch (10 nokta) 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği

Dokunmatik Türü - Kapasitif Ekran

Renk Sayısı - 1.07 Milyar

Ekran / Gövde Oranı - 90.58 %

BATARYA

Batarya Kapasitesi (Tipik) - 4800 mAh

Şarj - USB Type-C

Batarya Teknolojisi - Lithium Polymer (Li-Po)

Hızlı Şarj - Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.) - 66 W

Hızlı Şarj Özellikleri - Hızlı Şarj (66W)

Kablosuz Şarj - Yok

Değişir Batarya - Yok

Batarya Özellikleri - 20 Dakikada %60 Dolum

KAMERA

Kamera Çözünürlüğü - 54 MP

Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) - Yok

Kamera Özellikleri - All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Makro (Macro) Çekim (2.5 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Sony Exmor Sensör (IMX800), Zamanlayıcı.

Flaş - LED

Diyafram Açıklığı - F1.9

Kamera Sensör Boyutu - 1/1.49 İnç

Video Kayıt Çözünürlüğü - 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri - 30 fps

Video Kayıt Özellikleri - Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video).

Video Kayıt Seçenekleri - 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps.

İkinci Arka Kamera - Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü - 50 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram F2.2

İkinci Arka Kamera Özellikleri - Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (122°).

Üçüncü Arka Kamera - Var

Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü - 2 MP

Üçüncü Arka Kamera Diyafram - F2.4

Üçüncü Arka Kamera Özellikleri - Derinlik Algısı (Bokeh)

Ön Kamera Çözünürlüğü - 32 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü - 1080p

Ön Kamera FPS Değeri - 30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı - F2.4

Ön Kamera Özellikleri - Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama

DxOMark Camera (v5) 115 Puan

HONOR 70 FİYATI NE KADAR?

Honor 70'in şu anki güncel fiyatı 12.999 bin TL.

31 ARALIĞA KADAR VIP HİZMET PAKETİ

31 Aralık tarihine kadar Honor 70 alan kullanıcılar VIP Hizmet Paketi'ne de sahip olacak.

  • Bu paket içerisinde Honor'un ücretsiz bir şekilde yeni ekran sağlayacağı 90 günlük kırık ekran onarım hizmeti ve 12 ay cihaz değişim avantajı sunulacak. Cihaz değişim kapsamında tamir ettirmek veya yenisi ile değiştirmek arasında seçim yapılabilecek.

Ayrıca servis haftası kapsamında kullanıcılar servis merkezlerine giderek ücretsiz arka filme sahip olabilecek ve garanti dışı onarımlar için ücretsiz işçilikten ve cihazlarını ücretsiz olarak temizletme fırsatından yararlanabilecek.

HONOR 70 HANGİ RENKLER OLACAK?

Gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renklerine sahip olan Honor 70, 12 Aralık'a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca kulaklık hediyesiyle beraber özel son kullanıcı fiyatı ve 3 taksit ile seçili Vatan mağazalarında hem online hem de fiziksel olarak satışta olacak.


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