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Samsung Galaxy S23 serisi tasarımı ve özellikleri

Dünya genelinde en çok satan telefon markalarında zirveyi koruyan Samsung’un yeni telefonu S23 serisinin tasarımı ve özellikleri belli oldu. Diğer modellerine göre özellik olarak fazla yenilik bulunmayan telefonda tasarım konusunda S22 ile aynı olacağa benziyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak Galaxy S23, Galaxy S23+ ve S23 Ultra'nın şimdiden fiyatı merak konusu oldu. Peki Samsung Galaxy S23 ve S23+ özellikleri neler? Telefonda ne gibi yenilikler olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy S23ün özellikleri neler?
Samsung Galaxy S23

Samsung bu yılın ilk çeyreğinde Galaxy S22 ile Galaxy S22+ modellerini tanıtmıştı. Çok yakın zamanda ise bir sonraki seri olan Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu telefonun özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSUNG GALAXY S23 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy S23'ün kesinleşen özellikleri aşağıdaki gibi;

> Ekran: 6.1-inç (2340×1080)

> Gövde: 146.3×70.9×7.6mm

> İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

> Kamera: 108 Megapixel

Sosyal medyada tanınan android ve Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'ün iddialarına göre Galaxy S23 ile Galaxy S23+'ın Galaxy S22 ve Galaxy S22+'tan tek farkı, işlemcisi olacak.

Telefonun diğer teknik özellikleri ile tasarımı, önceki modellerle aynı olacak. Ancak Galaxy S23 Ultra için işler biraz daha farklı olacak gibi görünüyor.

Ice Universe'e göre Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra'dan işlemci, ana kamera ve ekran özellikleriyle ayrılacak. Bu bilgilerin şu an kabaca olduğundan bahseden Ice Universe, detaylı bilgileri edinmek için çalışacağını ve yeni açıklamalarda bulunacağını da söyledi. Tahminler, Galaxy S23 Ultra ile 200 MP ana kameranın gelebileceği yönünde.

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