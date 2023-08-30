Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'la iş birliği anlaşması yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ligue 1'de mücadele eden Toulouse'la 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu. İş birliği protokolüne Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin imza attığı belirtildi. İşte detaylar.

SAMSUNSPOR İLE TOULOUSE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Samsunspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile 3 yıllık yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan iş birliği anlaşması; Toulouse FC ve Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımı esasına dayanıyor.

Yaz dönemi boyunca gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ardından imzalanan iş birliği kapsamında, her iki kulüp farklı projelerde gelişim için birlikte çalışacak. 2022’de Ligue 2 şampiyonu olarak Ligue 1’e yükselen ve 2023’te ilk kez Fransa Kupası’nı kazanan Toulouse; antrenman metodolojisi, altyapı gelişimi, genç yeteneklerin seçilmesi ve takıma kazandırılması gibi alanlarda bilgi ve deneyimini Samsunspor ile paylaşacak. Ayrıca Samsunspor Futbol Akademisi’nin gelişimi için de aktif rol oynayacak.

YÜKSEL YILDIRIM: AMACIMIZ AVRUPA KULÜPLERİ SEVİYESİNE GELMEK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor olarak amacımız Avrupa kulüpleri seviyesine gelmek. Türkiye standartlarının üzerinde, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya odaklanmış bir kulüp olmak istiyoruz. Bunun ilk adımının akademiden başladığına inanıyoruz. Samsunspor Futbol Akademisi, Toulouse FC ile yaptığımız 3 yıllık anlaşma ile büyük bir fayda sağlayacak. Ağırlıklı olarak Toulouse’dan bilgi ve deneyim transferi yapacağız. Samsun’daki teknik heyetimizi ve kulüp yöneticilerimizi eğiterek, 3 yılda kulübümüzü Avrupa standartlarında bir akademiye kavuşturacağız. Yeni idman metotları uygulayacağız. Futbolcuların sağlıklarını, beslenme bilgilerini, mental düzeylerini ve fitness seviyelerini çok yukarı çekeceğiz. Her ay Toulouse’dan Samsun’a ve Samsunspor’dan Toulouse’a ekipler karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortak çalışacak" dedi.

A takımın gelişimi için scout ve analiz gibi departmanların da ortaklaşa iş yapacağını belirten Başkan Yıldırım şöyle konuştu:





"Her sene altyapımızdan bazı oyuncularımızı; gelişimleri, yabancı dil öğrenmeleri ve yabancı kültürlere adapte olmaları için Toulouse FC altyapısıyla birlikte çalışmaya göndereceğiz. Toulouse da gerekli gördüğünde kiralık vermek istediği bir oyuncusunu bu anlaşmayla Samsunspor’a verecek. İnanıyoruz ki takımımız ve Toulouse bu ortaklıktan büyük bir fayda sağlayacak. Bu anlaşmanın her iki kulübe de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğine futbol seviyesinde bir katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk. Samsunspor olarak biz çok mutluyuz. Toulouse FC Başkanı Damien Comolli başta olmak üzere Toulouse FC Sportif Strateji Sorumlusu Sayın Selinay Gürgenç’e teşekkür ediyorum. Başarılı projeleri birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum."

COMOLLİ: EKİBİMİZ BU İŞ BİRLİĞİNİN EN VERİMLİ VE EN ÜRETKEN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAK

Toulouse FC Başkanı Damien Comolli ise, "Bilgi birikimimizi, uzmanlığımızı ve deneyimimizi paylaşmak için Başkan Yüksel Yıldırım ile birçok görüşme gerçekleştirdik. Kendisi, bizim Toulouse'da ortaya koyduğumuz yükselme başarısını Türk futbolunda başarıyla uygulayan Samsunspor’un gelişimine öncülük etmiş bir kişi. İddia sahibi iki kulüp olarak, altyapımızdaki gençlerin ve A takımımızdaki futbolcularımızın performanslarını sürekli geliştirmeye odaklıyız. İş birliğimiz de bu vizyonun bir ürünüdür. Remy Loret ve Selinay Gürgenç önderliğindeki ekibimiz, bu iş birliğinin en verimli ve en üretken şekilde gerçekleşmesi için canla başla çalışacak. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a bize olan güveni için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.







