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Seçim EYTyi takipteyim yarım bırakmam
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2019 YEREL SEÇİMİ

EYT’yi takipteyim yarım bırakmam

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Beşiktaş’ta esnafı ziyaret eden Yıldırım ile bir vatandaşın “Sayın başkanım bugün yarın çözülmesini istemiyoruz. En azından ilerleyen süreçlerde bir çalışma yapılsın. Size güveniyoruz başkanım” sözleri üzerine şunları söyledi: Bu konu benim gündemimde, hayatım boyunca arkasındayım dediğim hiçbir işi bırakmadım.

Şahin Şen Yeni Şafak
Binali Yıldırım, iftardan sonra İstanbullularla çay içerek sohbet etti.
Binali Yıldırım, iftardan sonra İstanbullularla çay içerek sohbet etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yıldırım, konunun gündeminde olduğunu belirtti. Seçim çalışmaları sırasında Beşiktaş’ta esnafı ziyaret eden Yıldırım ile EYT'li vatandaş arasında geçen konuşma dikkati çekti. Beşiktaş Çarşı’da, “Sayın başkanım bugün yarın çözülmesini istemiyoruz. En azından ilerleyen süreçlerde bir çalışma yapılsın. Size güveniyoruz başkanım” şeklinde konuşan vatandaşa Yıldırım, “Bu konu benim gündemimde ben hayatım boyunca arkasındayım dediğim hiçbir işi bırakmam” dedi.

SÖZ TEKRAR MİLLETİN

Yıldırım, önceki akşam Yenikapı ramazan etkinlikleri alanını gezdi, Harem otogar esnafıyla biraraya geldi. Yenikapı'da yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra etkinlik alanındaki motosiklet gösterisini izledi. Alanda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "31 Mart'ta bir olay yaşandı biliyorsunuz. Siz gittiniz oylarınızı verdiniz. Görevinizi yaptınız. Allah sizden razı olsun ama biz görevimizi layıkıyla yapamadık. Oyların iç edilmesine mani olamadık ama en azından bu yolsuzluğu, bu hileyi ortaya çıkardık ve şimdi tekrar söz milletin diyoruz" dedi.

23 HAZİRAN'DA HAK YERİNİ BULACAK

Herkesin seçim günü sandığa gitmesini ve oyunu kullanmasını isteyen Yıldırım şöyle devam etti: "Milli iradenin diyoruz. Söz sizin diyoruz. 23 Haziran'da, 31 Mart'ta yaşananların hesabını sandıkta soracak mıyız? Hak yerini bulacak mı? Allah sizden razı olsun. Her şey daha da iyi olacak. İstanbul sizinle güzel. 23 Haziran'da hak yerini bulacak. İstanbul kazanacak."

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  • Twitter’dan iftar daveti
  • Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisini iftara çağıran genci ailesiyle birlikte kendi evine davet etti. Yıldırım, twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz" yazan gence cevap verdi. Yıldırım, Yılmaz'a dün yanıt yazarak, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum, çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Yıldırım'ın davetine katılacaklarını anlatarak, "Böyle bir davet kaçırılır mı? Ailece gidiyoruz. Annem, ben ve iki kız kardeşimle gideceğiz" dedi. Yıldırım'ın cevap yazacağını tahmin etmediğini dile getiren Yılmaz, "Dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı" ifadelerini kullandı.

O iş tamam

Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler ve kamyoncuların temsilcileriyle bir araya geldi. Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım, "Harem otogarındayız. Buranın misafiriyiz. Ben İstanbul'da gözümü burada açtım. Burada otogarın esnafının misafiriyiz. Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gelişen şartlar içinde bunu en kısa zamanda inşallah ele alıp gereği yapılacak. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum. Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları konusuna değinen Yıldırım, "Köprü cezalarında teklif, meclise verildi. Bu hafta görüşülecek. O iş tamam ve bundan sonra da artık onlar geçecekler vızır vızır cezasız. Birinci köprüden de ikinci köprüden de geçecekler" dedi.

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