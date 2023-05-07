Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’sız ‘Türk Yolu’ projesi: Kullanılan güzergaha ‘Hayatımın projesi’ dedi alay konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz BBC’ye röportaj vererek, seçimleri kazanması durumunda yönünü Batı’ya çevireceğini itiraf eden Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kendisine gelen tepkiler sonrası alelacele video çekerek algı yapmaya çalıştı. CHP lideri, “Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu” ifadeleriyle halihazırda kullanılan tarihi İpek Yolu’nu canlandıracaklarını söyledi.

Türkiye’yi Batı’ya peşkeş çekme vaadine tepki gelince ‘iftira’ dedi

Türkiye’yi Batı’ya peşkeş çekme vaadine gelen tepkilere ‘iftira’ diyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’sız ‘Türk Yolu’ projesi

Kılıçdaroğlu’nun ‘Türk’ün Yolu’ projesinde Azerbaycan’a yer vermemesi dikkat çekti. Bilindiği üzere şu an kullanılan hat üzerinde Azerbaycan’da 430 kilometrelik ve Hazer Denizi’nde de 420 kilometrelik iki farklı güzergah bulunuyor.

2013’te Türkiye destekleyeceğini duyurdu 2020’den sonra onlarca sefer yapıldı

Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in önderliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Projesi" 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı ve aynı yıl Türkiye bu girişimi destekleyeceğini duyurdu.

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat ederek bugüne kadar onlarca sefer gerçekleştirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen trenler, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırma kapasitesine sahip.İlk tren 2020’de Çin’e ulaşmıştı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırmıştı.

CHP yandaşlarının ‘tren durdu’ yalanı hafızalarda

O süreçte başta CHP yandaşı gazeteciler ve medya kuruluşları olmak üzere muhalefet kanadı, trenin Çin'e gitmediğini ve Halkalı'da durduğu yalanını ortaya atmıştı. CHP tarafından fonlanan Halk TV’nin sunucusu Özlem Gürses, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin durduğunu iddia etmiş ve "Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani." demişti.









"Günaydın sen treni kaçırmışsın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı paylaşımda "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.

Bakan İsmailoğlu paylaşımının devamında şunları söyledi

"Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu’nu biz hayata geçirdik. Habur’dan Basra Körfezi’ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor!"





Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu’nu biz hayata geçirdik.



Habur’dan Basra Körfezi’ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz.



Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor! pic.twitter.com/qodbDd1g7K — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 6, 2023















