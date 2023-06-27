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Sinop Arefe Orucu İftar Vakti - Sinop Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Sinop iftar vakti, Sinop akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Sinop imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Sinop namaz vakitleri şöyle:

17:01 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sinop Arefe Orucu İftar Vakti - Sinop Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Sinop Arefe Orucu İftar Vakti - Sinop Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Diyanete verilerine göre Sinop akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte
.

Sinop İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre
Sinop’ta akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20.26
’da okunacak. Diyanet Sinop akşam namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Orucun farz kılındığını bildiren âyetler

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yü- kümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184).

Oruç tutmak, diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken, psikolojik rahatlatma sağlayacak ve emre muhatap olan müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslûp kullanarak, oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi yanında, ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu (hastalık ve yolculuk) oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazeret olarak zikretmiştir.Bu üslûp, meselâ öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz için kullanılmamıştır.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).



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41 dakika önce
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Sivas Arefe Orucu İftar Vakti - Sivas Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023