Şişli Belediyesi’ne kayyum mu atanacak mı?

Başsavcılıkça yapılan bir başka açıklamada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Bu soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in, terör örgütünün kırsal alanlarına eleman devşiren H.A. ile yoğun telefon irtibatı tespit edildiği öğrenildi.