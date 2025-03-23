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Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı: Şişli Belediyesi’ne kayyum mu atanacak mı?

Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı: Şişli Belediyesi’ne kayyum mu atanacak mı?

13:3323/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı mı?

Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Peki Şişli Belediyesi’ne kayyum mu atanacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

Terör soruşturması kapsamında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılıkça yapılan bir başka açıklamada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Bu soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in, terör örgütünün kırsal alanlarına eleman devşiren H.A. ile yoğun telefon irtibatı tespit edildiği öğrenildi.

Şişli Belediyesi’ne kayyum mu atanacak mı?

Bu kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanacak.

#Son dakika
#Şişli Belediyesi
#Resul Emrah Şahan

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