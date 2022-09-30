Özgün Sivasspor, Hatay maçından 3 puanı kapmak istiyor
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Sivasspor, Hatay maçından 3 puanı kapmak istiyor

Sivasspor ile Hatayspor Lig'in 8. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adem Cinek olarak açıklandı. Peki, Sivasspor Demirspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, nerede oynanacak? Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?
Sivasspor Hatayspor maçı saat kaçta?

Demir Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alıp, kötü gidişata son vermek istiyor. Peki Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, nerede oynanacak? Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak olan Sivasspor - Hatayspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Sivasspor-Hatayspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Sivasspor
Sivasspor

Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.

Ligde geride kalan 7 haftada henüz galibiyeti bulunmayan ve yalnızca 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, milli maç arasında yaptığı çalışmaların meyvesini bu maçta toplamak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almayı ve kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

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