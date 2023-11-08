|
Özgün

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PWTC) depremden kaynaklanan herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını söyledi.

09:18 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Endonezya'da ardı ardına iki büyük deprem

Endonezya'da ardı ardına iki büyük deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Endonezya'nın Banda Denizi bölgesinde önce 6.9 sonra da 7.1 büyüklüğünde iki
in meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami oluştu mu?

EMSC, ilk depremin Endonezya'nın Ambon kentinin 370 km (229,9 mil) güneydoğusunda ve 146 km derinlikte meydana geldiğini de belirtti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PWTC) depremden kaynaklanan herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını söyledi.



#deprem
#Endonezya
#Banda Denizi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e konuk olacak