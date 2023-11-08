Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da ardı ardına iki büyük deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Endonezya'nın Banda Denizi bölgesinde önce 6.9 sonra da 7.1 büyüklüğünde iki
in meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrası tsunami oluştu mu?
Deprem sonrası tsunami oluştu mu?
EMSC, ilk depremin Endonezya'nın Ambon kentinin 370 km (229,9 mil) güneydoğusunda ve 146 km derinlikte meydana geldiğini de belirtti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PWTC) depremden kaynaklanan herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını söyledi.
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2 saat önce