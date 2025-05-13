18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası'nda kazanan belli oldu

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.

Federasyonun açıklamasına göre, Esenboğa Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa İznik Belediye Spor Kulübü ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü ise üçüncü oldu.