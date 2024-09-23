2. Lig 4. haftasında Karaman FK ile Arnavutköy Belediyespor arasında oynanan mücadelede yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Karaman FK'lı futbolcunun çektiği isabetli şut fileleri delip dışarı çıktı. O pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye 2. Lig 4. hafta karşılaşmasında Karaman FK ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlik sonuçlandı.
Yeni Karaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
Maçın 34. dakikasında Karaman FK'lı futbolcunun çektiği isabetli şut fileleri delip dışarı çıktı.
Pozisyonun gol ile sonuçlanması beklenirken hakem aut atışıyla maçı devam ettirdi.