2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya'da başlıyor

8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 4'erli 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, B grubunda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Kadın Milliler ise B grubunda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşılaşacak.