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Acun Ilıcalı eski Galatasaraylı yıldızı transfer etti

İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi İHA
Acun Ilıcalı eski Galatasaraylı yıldızı transfer etti
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri’yi renklerine bağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços De Ferreira, Nice, Fulham, Galatasaray ve Bordeaux formalarını giydi.

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