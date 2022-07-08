Acun Ilıcalı eski Galatasaraylı yıldızı transfer etti

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Konya Akşehir’de 63 yıldır düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden halk dansları gruplarının yer aldığı; konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinliklerle ilgi gören şenlik 10 Temmuz akşamına kadar devam edecek.