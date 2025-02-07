Ali Şansalan 4. kez Sivasspor-Beşiktaş maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.