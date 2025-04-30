Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17:1330/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes evinde Panathinaikos ile karşılaşacak.
Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes evinde Panathinaikos ile karşılaşacak.

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes evinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maç
S SPORTS
ve
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM 37. KEZ RAKİP OLACAK

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, EuroLeague'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.

Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

AVRUPA'DA 873. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı EuroLeague'de ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.



#Anadolu Efes
#Panathinaikos AKTOR
#Turkish Airlines EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar açıklandı