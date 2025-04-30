Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes evinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İKİ TAKIM 37. KEZ RAKİP OLACAK
Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, EuroLeague'de 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.
Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
AVRUPA'DA 873. RANDEVU
Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı EuroLeague'de ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.