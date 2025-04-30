Boston Celtics ile Indiana Pacers Doğu Konferansı’nda yarı finale yükseldi

NBA’de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nda Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Orlando Magic’i 120-89’luk skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Boston’da Jayson Tatum 35 sayı, 10 asistle double double yaparken, Jaylen Brown da 23 sayıyla eşlik etti. Orlando’da ise Franz Wagner 25 sayı ve Paolo Banchero da 19 sayıyla mücadele etti.