Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında indirim yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.

Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020