Atınç Nukan Göztepe'de

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.
- Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç, Süper Lig'de 20 maça çıktı.
#Transfer: Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/Iu9s1jc4aM#Göztepe pic.twitter.com/SGlS2t82W3
#Transfer: Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/Iu9s1jc4aM#Göztepe pic.twitter.com/SGlS2t82W3— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 3, 2019
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