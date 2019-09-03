Atınç Nukan Göztepe'de
SÜPER LİG

Atınç Nukan Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukan'ı transfer etti.

Haber Merkezi AA
Atınç Nukan 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Atınç Nukan 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.

  • Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç, Süper Lig'de 20 maça çıktı.

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