Atınç Nukan Göztepe'de

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç, Süper Lig'de 20 maça çıktı.