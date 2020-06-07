SÜPER LİG

Atınç Nukan imzayı attı

Göztepe Kulübü, sezon başında bir yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'ın sözleşmesini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı.

Haber Merkezi DHA
Sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabildi.

Sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabildi.

Kariyerinde Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağları kopan Atınç aynı şansızlığı Göztepe'de de yaşadı. Yeni bir sayfa açabilmek için imza attığı İzmir ekibinde sezonun ilk haftalarında çapraz bağları kopan Atınç, yaklaşık 7 ay futboldan uzak kaldı.

Pes etmeyen, tedavisi aksatmayan ve sürekli çalışan 26 yaşındaki oyuncu yeniden teknik ekibin gözüne girdi. Yönetimin de bırakmak istemediği oyuncu, sarı-kırmızılılarda kaldı.

Bu sezon ligde 2 dakika oynadı

Atınç Nukan, bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de sadece 1 maça çıkıp 2 dakika oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada boy gösteren deneyimli savunmacı 270 dakika süre alıp 1 kez ağları sarstı.

1.96 boyundaki Atınç Nukan hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
1.96 boyundaki Atınç Nukan hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
DHA

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