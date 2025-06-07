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Ayhancan Güven DTM'de birinci oldu

Ayhancan Güven DTM'de birinci oldu

17:197/06/2025, Cumartesi
AA
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Ayhancan Güven
Ayhancan Güven

Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında otomobil sporcusu Ayhancan Güven, birinci oldu.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında birinci oldu.


Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.


Ayhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi. Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.




#2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası
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