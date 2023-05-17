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Spor

Bakan Kasapoğlu Hakan Çalhanoğlu’nu tebrik etti

Dün gece Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, 2-0'lık galibiyetin rövanşında Milan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Her iki maçta da gösterdiği performansla övgüler alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na bir tebrik de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:53 . 17/05/2023 Wednesday
AA
Hakan Çalhanoğlu'nun dün geceki performansı büyük beğeni topladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun dün geceki performansı büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, telefon görüşmede, "İstanbul’daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi.


Hakan Çalhanoğlu da desteği için Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti ve İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.


#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
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