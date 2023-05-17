İtalyan basınında, "Devler Ligi" yarı finalinde ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan'ı dünkü rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul’daki finale gitmeye hak kazanan Inter’in performansı değerlendirildi. Corriere dello Sport gazetesi, "Harika Inter, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finalinde" manşetini attı.





Gazetenin haberinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Milan karşısında adeta bir "başyapıt" sahneye koyduğunu ve bu şekilde İstanbul'daki finale yükseldiğini yazdı.





Haberde, Inter’in oyunu kontrol ettiği, Milan'ın çok az tehlike yarattığı ve Lautaro Martinez'in Romelu Lukaku’nun asistinde golü bulduğu ifade edilirken, "Inzaghi, Mourinho'dan 13 yıl sonra en güzel finalde" değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, 2 ay önce Inter'den kovulma riskiyle karşı karşıya kalan teknik direktör Inzaghi’nin bugün itibarıyla 10 Haziran’da İstanbul’da yapılacak "Devler Ligi" finalindeki rakibini beklediğine dikkat çekildi.





Gazetede, 2017-2021 arasında Milan forması giyerken, 2021’de ezeli rakip Inter'e transfer olmasıyla dikkati çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, geçen yıl Milan'ın Serie A'da şampiyonluğu kazanmasıyla bu takımın taraftarlarının alaylarına maruz kaldığı hatırlatılarak, Hakan'ın dünkü maçta eski takımını eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıyla "rövanşı" aldığı yorumu yapıldı. Hakan Çalhanoğlu'na performansına 7 puan veren gazetede, "Yönetmen olarak başladı, Brozovic'in oyuna girmesiyle sola geçti. Türkiye’de kendi evinde final oynayacak" ifadesi kullanıldı.





"Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra finale dönüş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi'nin takımının Milan karşısında çok riske girmediğini, Rafael Leao’nun sakatlıktan dönüşünün Milan'a yetmediğini yazdı. İç sayfalarda "İstanbul'da Inter zamanı" başlığını kullanan gazete, Inzaghi'nin "Bu bir rüyaydı ama biz hep inandık" sözlerine yer verdi. Gazete maç değerlendirmesinde de milli oyuncu Çalhanoğlu'na 7 puan verdi.





La Gazzetta dello Sport da Corriere dello Sport da maçın oyuncusu olarak galibiyet golünü atan Lautaro Martinez'i seçti. Tuttosport gazetesi de "I(nter)stanbul" sürmanşetiyle mavi-siyahlıların 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktığını duyurdu. Corriere della Sera da "Lautaro, Milan'ı donduruyor. Inter yarı finale uçuyor" başlığını kullandı.





Il Messaggero gazetesi de "Milan kaybediyor. Inzaghi ve takımı İstanbul'a. Inter, Lautaro Martinez'in imzasıyla Şampiyonlar Ligi’nde finale" başlığını attı.



