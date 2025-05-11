İspanya La Liga'da Barcelona-Real Madrid maçı adeta nefesleri kesti. 35. haftada Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. El Clasico'yu kazanan ev sahibi ekip Barcelona oldu.





Karşılaşmada Real Madrid Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen, Barcelona geri döndü ve 4-3 kazandı.





Real Madrid'in gollerini birisi penaltıdan olmak üzere 5, 14 ve 70'de Kylian Mbappe attı. Barcelona'nın gollerini ise 19. dakikada Eric Garcia, 32. dakiakda Lamine Yamal, 34 ve 45. dakikalarda ise Raphinha kaydetti.





Bu sonucun ardından Barcelona puanını 82'ye yükseltti. Real Madrid ise 75 puanda kaldı.





Barcelona-Real Madrid maçında Arda Güler ne yaptı?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Barcelona-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, devre arasında Arda Güler'i oyundan çıkardı. Arda Güler gol veya asist katkısı yapamadı. Arda yerine oyuna Diaz dahil oldu.





Mbappe tarihe geçti

Kylian Mbappe, 39 gol ile Real Madrid'de ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu









Barcelona-Real Madrid: 0-1 Kylian Mbappe





🔥Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde! pic.twitter.com/XaDefQ6RlT — S Sport (@ssporttr) May 11, 2025





Barcelona-Real Madrid: 0-2 Kylian Mbappe





Kylian Mbappe tekrar sahnede! 🔥 pic.twitter.com/9yIJCyvkKl — S Sport (@ssporttr) May 11, 2025





Barcelona-Real Madrid: 1-2 Eric Garcia





🔵Barcelona Eric Garcia ile umutlanıyor! pic.twitter.com/CEYg3JuVWr — S Sport (@ssporttr) May 11, 2025





Barcelona-Real Madrid: 2-2 Lamine Yamal









Barcelona-Real Madrid: 3-2 Raphinha





İNANILMAZ BİR MAÇ! 🔥🔥🔥



BARCELONA GERİ DÖNDÜ! pic.twitter.com/5oBTRKF86d — S Sport (@ssporttr) May 11, 2025

Barcelona-Real Madrid: 4-2 Raphinha









Barcelona-Real Madrid: 4-3 Mbappe



























