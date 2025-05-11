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Barcelona-Real Madrid maçı nefesleri kesti: İlk 11'de başlayan Arda Güler ne yaptı? (ÖZET)

Barcelona-Real Madrid maçı nefesleri kesti: İlk 11'de başlayan Arda Güler ne yaptı? (ÖZET)

Haber Merkezi
19:2211/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arda Güler, Barcelona-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.
Arda Güler, Barcelona-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele adeta nefesleri kesti. El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Real Madrid'de Kylian Mbappe 3 gol atarken, Barcelona'nın gollerini ise Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha kaydetti. Peki Barcelona-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ne yaptı? Barcelona-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İspanya La Liga'da Barcelona-Real Madrid maçı adeta nefesleri kesti. 35. haftada Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. El Clasico'yu kazanan ev sahibi ekip Barcelona oldu.


Karşılaşmada Real Madrid Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen, Barcelona geri döndü ve 4-3 kazandı.


Real Madrid'in gollerini birisi penaltıdan olmak üzere 5, 14 ve 70'de Kylian Mbappe attı. Barcelona'nın gollerini ise 19. dakikada Eric Garcia, 32. dakiakda Lamine Yamal, 34 ve 45. dakikalarda ise Raphinha kaydetti.


Bu sonucun ardından Barcelona puanını 82'ye yükseltti. Real Madrid ise 75 puanda kaldı.


Barcelona-Real Madrid maçında Arda Güler ne yaptı?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Barcelona-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, devre arasında Arda Güler'i oyundan çıkardı. Arda Güler gol veya asist katkısı yapamadı. Arda yerine oyuna Diaz dahil oldu.


Mbappe tarihe geçti

Kylian Mbappe, 39 gol ile Real Madrid'de ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu



Barcelona-Real Madrid: 0-1 Kylian Mbappe



Barcelona-Real Madrid: 0-2 Kylian Mbappe



Barcelona-Real Madrid: 1-2 Eric Garcia



Barcelona-Real Madrid: 2-2 Lamine Yamal



Barcelona-Real Madrid: 3-2 Raphinha


Barcelona-Real Madrid: 4-2 Raphinha



Barcelona-Real Madrid: 4-3 Mbappe








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