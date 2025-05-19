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Beşiktaş seriyi 2-0 yaptı: Şampiyonluğa gidiyor

Beşiktaş seriyi 2-0 yaptı: Şampiyonluğa gidiyor

20:3019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
DHA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Beşiktaş rakibi Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı.


Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son 5 dakikasına kadar karşılıklı gollerle geçen maçta, son bölümde farkı açan Beşiktaş devreyi 19-15 önde kapattı.


İkinci yarının başında farkı kapatan Nilüfer Belediyesi 10'uncu dakikada beraberliği sağladı: 21-21


Kalan dakikalarda farkı açan Beşiktaş, maçı 32-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. Serinin üçüncü maçı 25 Mayıs Pazar günü Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyeti alan takım şampiyon olacak.




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