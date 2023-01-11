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4 kulüp Romain Saiss'in peşinde

Beşiktaşlı oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın oyuncu Romain Saiss'in, Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından kulüpler sıraya girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Transfer Haberleri: 4 kulüp Romain Saissin peşinde
Romain Saiss

Beşiktaş, Weghost'tan gelen sürpriz ayrılık haberinin şokunu atlatamadan, bir diğer önemli oyuncusuna gelen teklifleri savuşturmaya çalışıyor.

4 kulüp Romain Saiss'in peşinde

Fas Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupasında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Romain Saiss, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Başarılı oyuncuya, şimdiden 4 kulübün talip olduğu bildirildi.

  • Saiss'in de kariyerini şimdilik siyah-beyazlı kulüpte devam etmek istediği ancak gelecek teklife göre hareket edeceği öğrenildi.

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