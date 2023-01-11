Beşiktaş, Weghost'tan gelen sürpriz ayrılık haberinin şokunu atlatamadan, bir diğer önemli oyuncusuna gelen teklifleri savuşturmaya çalışıyor.
4 kulüp Romain Saiss'in peşinde
Fas Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupasında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Romain Saiss, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Başarılı oyuncuya, şimdiden 4 kulübün talip olduğu bildirildi.
- Saiss'in de kariyerini şimdilik siyah-beyazlı kulüpte devam etmek istediği ancak gelecek teklife göre hareket edeceği öğrenildi.