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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi

16:1121/05/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.





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