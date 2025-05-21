Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.