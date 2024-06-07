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Spor

Beşiktaş'ta Futbol A.Ş Danışmanlığı Brad Friedel'e emanet

Beşiktaş, Bradley Friedel'ın Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Amerikalı sportif direktör Friedel ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

20:15 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 20:34 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bradley Friedel
Bradley Friedel

Beşiktaş JK, Futbol A.Ş Danışmanlığına Amerikalı Brad Friedel'in getirildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.


Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."



Brad Friedel kimdir?

New England ve ABD U19 takımlarında teknik direktörlük görevlerini yapan Friedel, genç oyuncuların gelişimi ve potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.


Futbolculuk döneminde ise Galatasaray, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa ve Tottenham takımlarının formalarını giymiştir.






#Beşiktaş
#Bradley Friedel
#Yönetim Kurulu Danışmanlığına
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