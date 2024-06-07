Beşiktaş'ta Futbol A.Ş Danışmanlığı Brad Friedel'e emanet

Beşiktaş Başkan Adayı Ali Sinanoğlu, binlerce Beşiktaş üyesinin üyeliklerini askıya alınması kararına sert tepki göstererek yazılı açıklamada bulundu. Sinanoğlu, "Arat yönetimi diktatörlük uygulamakta ve kulübü ele geçirmeye çalışmakta üyelerin iradesine engel olmaktadır. Denetim Kurulu’nun tespitlerini tamamladığı tarihte tüzüğümüzde askıya almak gibi bir uygulama yoktur." ifadelerini kullandı.