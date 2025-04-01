Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

15:461/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Teknik direktör Solskjaer, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Teknik direktör Solskjaer, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.







#Beşiktaş
#Göztepe
#Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Şimal Konak ne iş yapıyor?