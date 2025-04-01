Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.