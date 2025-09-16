Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

Taylan Bulut da çalışmalarda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
