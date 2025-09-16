Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

14:4116/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Taylan Bulut da çalışmalarda yer aldı.
Taylan Bulut da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.


Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.


Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?