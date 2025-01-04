Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.