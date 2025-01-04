Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

16:544/01/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grubunda ilk maçını Sivasspor'la oynayacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grubunda ilk maçını Sivasspor'la oynayacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.


Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.


Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Beşiktaş
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu!