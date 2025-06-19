Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Bilek güreşi branşında Kayseri’ye 45 madalya

Bilek güreşi branşında Kayseri’ye 45 madalya

15:4819/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Bilek güreşi branşında Kayseri’ye 45 madalya
Bilek güreşi branşında Kayseri’ye 45 madalya

Bu yıl 45 madalya alınan bilek güreşi branşında önemli derecelere imza atan sporcular; Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürü Ali İhsanKabakcı’yı ziyaret etti.

Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri ve Manisa’da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Kayserili sporcu Semanur Demir, Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Efe Saru ve Mayıs ayında Samsun’da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Seyit Halil Karayamruk, Merve Nur Müftüoğlu ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculardan Eylül ayında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Semanur Demir’e başarılar diledi ve Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi Okul yönetimine desteklerinden dolayı tebrik etti.

Bilek Güreşi branşı 45 madalya alarak büyük başarıya imza attı.

#bilek güreşi
#kayseri
#madalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmaniye TOKİ kura çekilişi sonuçları AFAD hak sahibi isim listesi