Bilek güreşi branşında Kayseri’ye 45 madalya

Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri ve Manisa’da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Kayserili sporcu Semanur Demir, Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Efe Saru ve Mayıs ayında Samsun’da düzenlenen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Seyit Halil Karayamruk, Merve Nur Müftüoğlu ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculardan Eylül ayında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Semanur Demir’e başarılar diledi ve Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi Okul yönetimine desteklerinden dolayı tebrik etti.