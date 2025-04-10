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Bilek güreşi heyecanı Denizli’de yaşanacak

Bilek güreşi heyecanı Denizli’de yaşanacak

09:4310/04/2025, Perşembe
IHA
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Bilek güreşi heyecanı Denizli’de yaşanacak
Bilek güreşi heyecanı Denizli’de yaşanacak

Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Grup Şampiyonası 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak maçlara 11 ilden toplam 270 sporcu katılacak.

2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan ve Denizli’nin ev sahipliğinde planlanan yarışmalar devam ediyor. Bilek Güreşi Gençler Grup Yarışmaları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.


Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleşecek Bilek Güreşi Grup Müsabakaları için geri sayım başladı. İllerinde derece yaparak grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan 11 ilden 270 sporcu yarı final bileti için yarışacak. Şampiyonada maçlar Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapılacak.


Yarışmalar için Denizli’ye gelecek tüm ekiplere kazasız bir şekilde hayırlı yolculuklar dileyen Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, centilmence bir şampiyona olmasını diledi. Gençlerin hem sporda, hem de akademik alanda gelişmeleri için Okul Sporlarına önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, Denizli’de yapılacak yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

#Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Grup Şampiyonası
#bilek güreşi
#denizli
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