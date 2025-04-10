Bilek güreşi heyecanı Denizli’de yaşanacak

Yarışmalar için Denizli’ye gelecek tüm ekiplere kazasız bir şekilde hayırlı yolculuklar dileyen Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, centilmence bir şampiyona olmasını diledi. Gençlerin hem sporda, hem de akademik alanda gelişmeleri için Okul Sporlarına önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, Denizli’de yapılacak yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.