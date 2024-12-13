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Bursaspor'da TOGG sürprizi

Bursaspor'da TOGG sürprizi

16:5413/12/2024, Cuma
IHA
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TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu.
TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yerli otomobil firması TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

3.Lig ekiplerinden Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu.


Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından, "Değerli Bursasporlular. Ülkemizin göz bebeği olan yerli otomobil firmamız TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı’ya teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.







#Bursaspor
#TOGG
#Enes Çelik

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