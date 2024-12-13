Bursaspor'da TOGG sürprizi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından, "Değerli Bursasporlular. Ülkemizin göz bebeği olan yerli otomobil firmamız TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı’ya teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.