SÜPER LİG

Büyükler onu almadığına pişman oldu: Gelir gelmez oynadı takım kaptanlığına getirildi

Sezona iyi bir giriş yapan ve çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Fatih Karagümrük'te yapılan transferler kamuoyunun takdirini topluyor. Bunların en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Arjantinli yıldız Lucas Biglia.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Karagümrük, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Fotoğraf: İsa Terli

Fatih Karagümrük'ün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye getirdiği ve imza attırdığı Lucas Biglia, Süper Lig'de çıktığı iki maçta da takdir topladı.

Bonservisi elinde bir şekilde Karagümrük'e transfer olan Biglia, yaz dönemi boyunca özel çalışmalar yaparak kendisini hazır tuttu. Transferinden sonra ilk çıktığı maçta Gaziantep mücadelesiydi. Bu maçta 77 dakika forma giyen Arjantinli futbolcu, Başakşehir ile oynanan mücadeleye ise kaptanlık pazubandı ile çıktı.

Tecrübeli oyuncu hem liderlik özellikleriyle hem de oyunu yönlendirmesiyle izleyenlerin takdirini kazanmayı bildi.

  • Lucas Biglia sezon başında 4 büyüklerin gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun transferi için hiçbir büyük takım girişimde bulunmamıştı.

Biglia'nın Başakşehir maçı istatistikleri;

  • En çok ikili mücadele kazanan: Biglia
  • En çok top kapan: Biglia
  • En çok adam eksilten: Biglia

Lucas Biglia, Arjantin Milli Takımı formasıyla 58 maça çıkma başarısı göstermişti.

Biglia, Arjantin'in en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.
Biglia, Arjantin'in en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.


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