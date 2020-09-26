Büyükler onu almadığına pişman oldu: Gelir gelmez oynadı takım kaptanlığına getirildi

Fatih Karagümrük'ün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye getirdiği ve imza attırdığı Lucas Biglia, Süper Lig'de çıktığı iki maçta da takdir topladı.

Bonservisi elinde bir şekilde Karagümrük'e transfer olan Biglia, yaz dönemi boyunca özel çalışmalar yaparak kendisini hazır tuttu. Transferinden sonra ilk çıktığı maçta Gaziantep mücadelesiydi. Bu maçta 77 dakika forma giyen Arjantinli futbolcu, Başakşehir ile oynanan mücadeleye ise kaptanlık pazubandı ile çıktı.

Tecrübeli oyuncu hem liderlik özellikleriyle hem de oyunu yönlendirmesiyle izleyenlerin takdirini kazanmayı bildi.

Lucas Biglia sezon başında 4 büyüklerin gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun transferi için hiçbir büyük takım girişimde bulunmamıştı.

Biglia'nın Başakşehir maçı istatistikleri;

En çok ikili mücadele kazanan: Biglia

En çok top kapan: Biglia

En çok adam eksilten: Biglia

Lucas Biglia, Arjantin Milli Takımı formasıyla 58 maça çıkma başarısı göstermişti.

🔴⚫️🤴🏼#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020



