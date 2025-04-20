Çayırova normal sezonu galibiyetle kapattı

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Diante Watkins, Atakan Akçam, Hamit Sezaver, Oğuzhan Kızıl ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta yaptığı top kayıplarının ardından ikinci çeyreğe 20-25 geride girdi. Savunma temposunu artıran ev sahibi ekip, hücumda da daha organize bir görüntü çizse de devre arasına 36-39 geride gitti.