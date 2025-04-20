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Çayırova normal sezonu galibiyetle kapattı

Çayırova normal sezonu galibiyetle kapattı

10:1920/04/2025, Pazar
IHA
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Çayırova maçtan 7 farklı galibyetle ayrıldı.
Çayırova maçtan 7 farklı galibyetle ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 34. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, rakibi Carpartner TED Ankara Kolejlileri 85-78’lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 34. haftasında sahasında TED Ankara Kolejlileri ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak normal sezonu tamamladı.


Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Diante Watkins, Atakan Akçam, Hamit Sezaver, Oğuzhan Kızıl ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta yaptığı top kayıplarının ardından ikinci çeyreğe 20-25 geride girdi. Savunma temposunu artıran ev sahibi ekip, hücumda da daha organize bir görüntü çizse de devre arasına 36-39 geride gitti.


Üçüncü periyotta hücumdaki isabet oranını artıran Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 8 sayılık farkla önde girdi. Dördüncü periyotta iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadele 85-78 Çayırova Belediyesi’nin üstünlüğüyle sona erdi.


Çayırova Belediyesi’nde Jamari Traylor 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Diante Watkins 16, Ömer Yasir Küçük ise 13 sayı kaydetti.




#Türkiye Basketbol Ligi
#Çayırova Belediyesi
#TED Ankara Kolejlileri
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