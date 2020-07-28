Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehirli futbolcuya: Daha fazla gol atmanı bekliyordum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Futbolcularla tek tek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, turuncu-lacivertli oyunculara Avrupa'da başarı dileğinde bulundu.

Şampiyon Başakşehir Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Başakşehir'de yöneticiler ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Şampiyon Başakşehir 2019-2020 Süper Lig sezonu kupasını aldı

Hürriyet'in aktardığına göre göre Erdoğan, futbolcularla görüşmesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asistlerini çoğaltman lazım"

Senegalli golcü Demba Ba’ya: "Devlet başkanınıza selamlarımı iletin. Visca ile ikinizin 13’er golünüz var. Ama Visca’nın 12 de asisti var. Senin de asistleri çoğaltman lazım."

"Daha çok gol atmanı bekliyordum"

Enzo Crivelli'ye: "Senden çok daha fazla gol atmanı bekliyordum. Çok güçlü bir oyuncusun."

Elia'ya 4 çocuk tebriği

Eljero Elia’ya: "Aferin, 4 çocuğun var. Hepsi çok güzel maşallah..."

"Oyun aklını beğeniyorum"

Alexandru Epureanu’ya: "Fizik yapın çok iyi, senin oyun tarzını ve aklını beğeniyorum."

"Bosna bizim her şeyimiz"

Külliyede gerçekleştirilen ziyarette Bosna Hersekli futbolcu edin Visca da Erdoğan'a "Bosna’ya yapılan yardım ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Visca’nın sözleri üzerine "Bosna bizim her şeyimiz" değerlendirmesini yaptı.

Volkan Babacan'a özel tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz’da ikiz çocukları dünyaya gelen Volkan Babacan’ı da tebrik edip altın hediye etti.