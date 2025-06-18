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Denizli Analig Atletizm Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Denizli Analig Atletizm Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

14:5518/06/2025, Çarşamba
IHA
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Denizli Analig Atletizm Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Denizli Analig Atletizm Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden 350 sporcuyu Denizli’de buluşturacak. 21-22 Haziran tarihlerinde Albayrak Atletizm Sahasında yapılacak yarışlarda sporcular Türkiye Finallerine gidebilmek için yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülkemiz genelinde yıllardır başarıyla uyguladığı "Anadolu Yıldızlar Ligi" kısa adıyla ANALİG projesinde yarışmalar devam ediyor. Türkiye’nin yıldız adaylarını Denizli’de buluşturacak Atletizm 1. Etap 2. Grup Yarışmaları, 21-22 Haziran tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.


Atletler Albayrak Spor Kompleksinde piste çıkacak

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarışmaları için hazırlıklar devam ediyor. Albayrak Spor Kompleksi Atletizm Sahasında yapılacak yarışmalara 10 ayrı ilden 350 sporcunun katılacağı açıklandı. Şampiyonanın teknik toplantısı, 20 Haziran Cuma günü yapılacak.

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