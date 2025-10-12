Yeni Şafak
Derin Toparlak'tan 2 bronz madalya

14:3912/10/2025, Pazar
AA
Derin Toparlak madalyalarını aldı.
Derin Toparlak madalyalarını aldı.

Milli sporcu Derin Toparlak, Mısır'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre, Mısır'ın Marine Alamein kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda Derin Toparlak, açık su yarışları için 5 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.


Milli sporcu, parkuru 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak bronz madalya kazandı.


Derin Toparlak, büyük erkekler 1 kilometre su üstü mücadelesinde de 8 dakika 37 saniye ve 64 saliselik derecesiyle üçüncü olarak ikinci bronz madalyasını aldı.


İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Azra Kanat'tan oluşan Bayrak Milli Takımı ise gençler karışık kategorisinde 4x150 metre elemeli çift palette dördüncü oldu.


Milli sporculardan Derin Toparlak, büyükler 4x150 metre elemeli su üstünde, Berra Nur Yılmaz da gençler 4x150 metre çift palet yarışmasında 4'üncülük elde etti.




