Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de sona erdi

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de sona erdi

18:2522/06/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Dünya Motosurf Şampiyonası
Dünya Motosurf Şampiyonası

Türkiye’de ilk kez Çeşme’de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası tamamlandı. Altınkum Plajı’nda organize edilen şampiyonaya 17 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Türkiye’de ilk kez Çeşme’de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası 2 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olurken, organizasyon bugün sona erdi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) ev sahipliğinde Altınkum Plajı’nda organize edilen şampiyonaya 17 ülkeden 80 sporcu katıldı. Ülkemizden de 10 sporcu organizasyonda boy gösterdi.


Yapılan final yarışlarının ardından sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyonaya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.


Yarışın son startını veren ve İzmir’in çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, “Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Güzel İzmir’imizde yine güzel bir ev sahipliği yapıyoruz. Bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bakanlığımızı, federasyonumuzu, partnerlerimizi, değerli sponsorlarımızı ve tabii ki çok farklı ülkelerden gelip bu müsabakaya renk katan tüm sporcularımızı ve spor camiamızı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.


‘SPOR, BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİDİR’

Finalde yarışan sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, “Spor, çok özel ve güzel bir olgudur. Birleştirici, bir araya getirici ve iyileştirici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı biliyoruz. Bu doğrultuda ülke olarak spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımızı hepimiz görüyor ve biliyoruz” dedi.



#Dünya Motosurf Şampiyonası
#Türkiye Motosiklet Federasyonu
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDT soruları açıklandı mı? ÖSYM 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevap anahtarı PDF Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve İngilizce test soruları ve cevapları