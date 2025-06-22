Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de sona erdi

Türkiye’de ilk kez Çeşme’de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası 2 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olurken, organizasyon bugün sona erdi.





Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) ev sahipliğinde Altınkum Plajı’nda organize edilen şampiyonaya 17 ülkeden 80 sporcu katıldı. Ülkemizden de 10 sporcu organizasyonda boy gösterdi.





Yapılan final yarışlarının ardından sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyonaya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.





Yarışın son startını veren ve İzmir’in çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, “Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Güzel İzmir’imizde yine güzel bir ev sahipliği yapıyoruz. Bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bakanlığımızı, federasyonumuzu, partnerlerimizi, değerli sponsorlarımızı ve tabii ki çok farklı ülkelerden gelip bu müsabakaya renk katan tüm sporcularımızı ve spor camiamızı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.





‘SPOR, BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİDİR’

Finalde yarışan sporcuları tebrik eden Kasapoğlu, “Spor, çok özel ve güzel bir olgudur. Birleştirici, bir araya getirici ve iyileştirici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı biliyoruz. Bu doğrultuda ülke olarak spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımızı hepimiz görüyor ve biliyoruz” dedi.







