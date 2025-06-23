Dünyanın pedalı Sakarya’da döndü: Şampiyona festivale dönüştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre büyük bir coşku getiren ve bu yıl kendi seyirci rekorunu kıran büyük bir bisiklet organizasyonuna daha imza attı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesislerinden biri olarak öne çıkan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bu yıl da adeta bir uluslararası buluşma noktasına dönüştü. 24 ülkeden gelen 71 elit sporcunun zorlu parkurda ter döktüğü yarışlar, 10 bini aşkın sporsever tarafından tribünlerden büyük bir heyecanla izlendi. Katılım sayısı ile organizasyon kendi rekorunu da geride bıraktı. Nefes kesen yarışların ardından sahne, eğlence ve coşkuya bırakıldı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından İlyas Yalçıntaş, binlerce kişinin eşlik ettiği konseriyle geceye damga vurdu. Birkan Polat’ın motosikletli akrobasi şovu ve görsel sahne performansları izleyenlere adeta bir festival atmosferi yaşattı. Ayrıca 54 şanslı kişiye, sahnede yapılan çekilişle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından bisiklet hediye edildi.