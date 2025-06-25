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Düzce basketbol yerel ligi sona erdi

Düzce basketbol yerel ligi sona erdi

17:0825/06/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren takımlara madalyaları verildi.
Dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Düzce U12 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakaları, 2–24 Haziran 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı.

Çekişmeli ve centilmence geçen müsabakalar sonunda; birinci Düzce Akademi A, ikinci Bolu Maraton Spor A ve üçüncü Düzce Gelişim Spor Kulübü ligi ilk üç sırada tamamlayan takımlar oldu.


Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.


Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporculara, antrenörlerine ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti başarılarının devamını dileyerek Yerel lig, genç sporcularımızın gelişimi açısından önemli bir adım" dedi.




#Düzce
#U12 Erkekler Basketbol Yerel Ligi
#Bahçeşehir Spor Salonu
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