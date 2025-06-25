Düzce basketbol yerel ligi sona erdi

Çekişmeli ve centilmence geçen müsabakalar sonunda; birinci Düzce Akademi A, ikinci Bolu Maraton Spor A ve üçüncü Düzce Gelişim Spor Kulübü ligi ilk üç sırada tamamlayan takımlar oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporculara, antrenörlerine ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti başarılarının devamını dileyerek Yerel lig, genç sporcularımızın gelişimi açısından önemli bir adım" dedi.