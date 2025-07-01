Düzce'de hedefi 12'den vurdular: İşte ilk günün şampiyonları

4 Temmuz’a kadar sürecek olan Şıralık Şehir Stadı’nda düzenlenen 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na 2000 kişi katılıyor.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün müsabakaları şampiyonları belli oldu. Buna göre; Makaralı Yay U15 kadın takımlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Okçuluk Vakfı Spor Kulübü ikinci, Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.