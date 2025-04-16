Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Elazığspor PFDK'ya sevk edildi

Elazığspor PFDK'ya sevk edildi

16:5816/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Elazığspor taraftarları.
Elazığspor taraftarları.

Elazığspor, Bucaspor 1928 maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftası'nda İzmir'de oynanan ve 3-0 Elazığspor'un üstünlüğüyle sona eren Bucaspor 1928 maçı sonrası Elazığspor PFDK'ya sevk edildi.


TFF Hukuk Müşavirliği'nce 15.04.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle:
"Elazığspor Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Devran Dilan Elmacı'nın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"





#Elazığspor
#PFDK
#Nesine 2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan 2025 temettü takvimi belli oldu: Bu hafta hangi şirket ne kadar temettü verecek?