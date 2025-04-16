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TFF alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

TFF alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

Dış Haberler
14:1316/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TFF, 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı
TFF, 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

TFF, final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin ise daha sonra ilan edileceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarının oynanacağı yerler daha sonra ilan edilecek.


Trendyol 1. Lig'de 1. tur 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk maçları 19 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma, final müsabakası ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.


Nesine 2. Lig'de 1. tur 8 Mayıs Perşembe, 2. turda ilk maç 12 Mayıs Pazartesi, ikinci karşılaşma 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü tur maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.


Birinci turun 30 Nisan Çarşamba günü oynanacağı Nesine 3. Lig'de, 2. tur müsabakaları 5 ve 9 Mayıs, 3. tur 15 ve 19 Mayıs, 1. ve 2. Grup finalleri 24 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup müsabakaları ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.


Trendyol 1. Lig
1. Tur:
15 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar:
19 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar:
23 Mayıs Cuma
Final:
29 Mayıs Perşembe

Nesine 2. Lig:
1. Tur:
8 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar:
12 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar:
16 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar:
22 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar:
26 Mayıs Pazartesi
Final:
1 Haziran Pazar

Nesine 3. Lig
1. Tur:
30 Nisan Çarşamba
2. Tur 1. Maçlar:
5 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar:
9 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar:
15 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar:
19 Mayıs Pazartesi
1. - 2. Grup Finali:
24 Mayıs Cumartesi
3. - 4. Grup Finali
: 25 Mayıs Pazar




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