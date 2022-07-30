Ergin Ataman: "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak"

Geçtiğimiz sezonu Euroleague'i kazanarak tamamlayan Ergin Ataman, A Milli Takımımız ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Milli görevimiz başlıyor"

Tecrübeli başantrenör, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, "1 Ağustos'ta milli görevimiz başlıyor. En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türk bayrağını en yukarılara taşıyabilmek"

Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takımda büyük bir heyecanla göreve başladığını aktaran Ataman, "A Milli Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim" değerlendirmesinde bulundu.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Erkek Milli Takımımız, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio’da başlayacak.



İşte MİLLİ TAKIM! 🇹🇷#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/RLp7hx6u82 — TBF (@TBF) July 25, 2022