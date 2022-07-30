Spor Ergin Ataman "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonasında madalya kazanmak"
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Ergin Ataman: "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak"

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda başantrenör Ergin Ataman, ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da zirveye çıkarmayı arzuladıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ergin Ataman: En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonasında madalya kazanmak
Başantrenör Ergin Ataman

Geçtiğimiz sezonu Euroleague'i kazanarak tamamlayan Ergin Ataman, A Milli Takımımız ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Milli görevimiz başlıyor"

Tecrübeli başantrenör, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, "1 Ağustos'ta milli görevimiz başlıyor. En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türk bayrağını en yukarılara taşıyabilmek"

Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takımda büyük bir heyecanla göreve başladığını aktaran Ataman, "A Milli Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim" değerlendirmesinde bulundu.

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