Erhan Ertürk: Tarihin en iyi şampiyonasını yapacağız

"Zor bir seçim sürecinden geçtik. İtalya, İspanya, Polonya ve Suudi Arabistan vardı. Daha önce büyükler seviyesinde bir organizasyon yapmamıştık. Bu organizasyonu anlımızın akıyla geçip 2027'de olimpiyat kota yarışlarını alıp buradan çocuklarımızı yollayacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Edirne Türkiye'nin ilk tecrübesiydi. Dünya Kürek Federasyonu Organizasyon Komitesi'nde de bir tedirginlik vardı.

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