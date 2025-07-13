Erhan Ertürk: Tarihin en iyi şampiyonasını yapacağız

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.
Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda açıklama yapan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın kasımın ilk haftasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.
Şampiyonanın ev sahipliği sürecinde verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Ertürk, kürek branşının olimpik olmasından sonra düzenlenecek ilk dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Ertürk, şampiyonaya 70'e yakın ülkenin katılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: