Fatih Karagümrük-Hatayspor
Fatih KAragümrük ile Atakaç Hatayspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
Konuk ekip karşılaşmanın 73. dakikasında Didier Lamkel'in kullandı penaltı atışından yararlanamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5'e Atakaş Hatayspor ise 7'ye yükseltti.
Fatih Karagümrük-Hatayspor
2. dakikada Ryan Mendes, sağ kanattan penaltı noktasına doğru topu otaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.
8. dakikada kaleci Dituro’nun uzaklaştırmak istediği top Didier Lamkel’e çarparak ağlara gitti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Lamkel’in eline çarptığını belirterek golü geçerli saymadı.
24. dakikada Kamil Ahmet’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lamkel’in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
30. dakikada Strandberg’in ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Lamkel’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
51. dakikada Lamkel’in sol kanattan ortasında topla buluşan Stranberg’in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Dituro meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Dadashov, Ceccherini’nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Didier Lamkel Ze’nin kalecinin sağına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Rivas’ın vuruşunda yaşanan karambolde savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Kamil Ahmet’in sağ kanattan pasında Görkem Sağlam’ın vuruşu yandan dışarı gitti.