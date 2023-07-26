Fenerbahçe-Zimbru Kişinev
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy’de Moldova’nın Zimbru takımını 5-0 mağlup etti. İlk 11’de 5 yeni transferiyle sahaya çıkan temsilcimiz maça hızlı başladı. 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahasının sol kenar çizgisinden şık vuruşu ağlarla buluşurken, 14. dakikada Ryan Kent skoru 2-0’a getirdi.
Tadic’in pasında ceza sahası içine koşu yapan Dzeko, topu kontrol ettikten sonra boş alandaki Ryan Kent ile buluşturdu. Kent’in vuruşu ağlara gitti. Zaman zaman orta sahada aksamalar yaşayan sarı lacivertliler, Tadic’in ayağından pozisyonlar bulmaya çalıştı. Özellikle Osayi, Ferdi, Dzeko ve Tadic Fenerbahçe’nin en çok öne çıkan oyuncuları oldu. Temsilcimiz ilk yarıda rakibine karşı net pozisyonlar yakalasa da devre bu skorla sona erdi: 2-0.
İkinci yarıda goller devam etti
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topu boş kaleye gönderen Dzeko ile 61. dakikada 3-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Dzeko orta sahada kaptığı topu Szymanski ile buluşturdu. Rakiplerinden tek tek sıyrılan Polonyalı oyuncu farkı 4’e çıkarttı. King 88.dakikada farkı 5'e çıkartan golü atarken maçın da skorunu belirledi.
Fenerbahçe-Zimbru maç özeti
6. dakikada sol kanattan Dusan Tadic’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Stefan Szymanski’nin vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.
8. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
11. dakikada Dusan Tadic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Dusan Tadic’in pasında savunma arkasında sarkan Edin Dzeko, topu ceza sahasına çevirdi. Dzeko’nun pasında topla buluşan Ryan Kent, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Mihail Ştefan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
42. dakikada Shahrom Samiev’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
59. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top az fakla üstten auta gitti.
61. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan pasında Mert Hakan Yandaş ceza sahasında topla buluştu. Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topta Edin Dzeko, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 3-0
63. dakikada Edin Dzeko’nun savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Sebastian Szymanski, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 4-0
80. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko’nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.
88. dakikada İsmail Yüksek’in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0