Tadic’in pasında ceza sahası içine koşu yapan Dzeko, topu kontrol ettikten sonra boş alandaki Ryan Kent ile buluşturdu. Kent’in vuruşu ağlara gitti. Zaman zaman orta sahada aksamalar yaşayan sarı lacivertliler, Tadic’in ayağından pozisyonlar bulmaya çalıştı. Özellikle Osayi, Ferdi, Dzeko ve Tadic Fenerbahçe’nin en çok öne çıkan oyuncuları oldu. Temsilcimiz ilk yarıda rakibine karşı net pozisyonlar yakalasa da devre bu skorla sona erdi: 2-0.