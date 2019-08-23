Fenerbahçe'den Luis Gustavo'ya teklif
SÜPER LİG

Fenerbahçe'den Luis Gustavo'ya teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe son olarak Huddersfield forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler orta saha içinse Marsilya'nın oyuncusu Luis Gustavo için teklifte bulunurken, Brezilyalı oyuncu ile anlaşıldığı öğrenildi.

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Gustavo, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Gustavo, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Luis Gustavo’nun transferi için bastırıyor. Sarı-lacivertli ekibin Marsilya ile yaptıkları transfer görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Marsilya da ayrılma ihtimaline karşı Luis Gustavo’nun yerini Nantes’tan Valentin Rongier ile doldurmayı planlıyor.

Marsilya’nın Rongier için Nantes kulübüne teklifini sunduğu belirtildi. Fenerbahçe, Luis Gustavo için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, ancak Marsilya’nın bu teklife olumsuz yanıt vererek 8 milyon euro istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Gustavo 4 Tem 2017 yılında Wolfsburg'tan Marsilya'ya transfer olmuştu.
Gustavo 4 Tem 2017 yılında Wolfsburg'tan Marsilya'ya transfer olmuştu.

Sarı- lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyla yıllık 3 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif tetiği, Brezilyalı oyuncunun da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

L’quipe gazetesi de Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo için Marsilya’ya teklifini ilettiği, ancak Fransız ekibinin yöneticileri ise bu teklifi reddettiğini vurguladı.

  • Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’nin teklifine olumlu cevap verdiği ve takımdan ayrılma ihtimalini düşündüğü öğrenildi.

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