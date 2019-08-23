Fenerbahçe'den Luis Gustavo'ya teklif

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Luis Gustavo’nun transferi için bastırıyor. Sarı-lacivertli ekibin Marsilya ile yaptıkları transfer görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Marsilya da ayrılma ihtimaline karşı Luis Gustavo’nun yerini Nantes’tan Valentin Rongier ile doldurmayı planlıyor.

Marsilya’nın Rongier için Nantes kulübüne teklifini sunduğu belirtildi. Fenerbahçe, Luis Gustavo için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, ancak Marsilya’nın bu teklife olumsuz yanıt vererek 8 milyon euro istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Sarı- lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyla yıllık 3 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif tetiği, Brezilyalı oyuncunun da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

L’quipe gazetesi de Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo için Marsilya’ya teklifini ilettiği, ancak Fransız ekibinin yöneticileri ise bu teklifi reddettiğini vurguladı.